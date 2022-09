Mbappé è imprendibile, la Juventus ko contro il Psg. Il palo ferma il Milan, il Salisburgo strappa un punto

SportFair

Non è stata una giornata positiva per i colori italiani in Champions League. Sono scese in campo la Juventus e il Milan, la squadra di Massimiliano Allegri ha confermato le difficoltà e i rossoneri non sono riusciti a conquistare i tre punti contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. Il solito grande protagonista è stato Mbappé, il francese autore di una doppietta velocissima. Il Milan ha limitato i danni.

La Juventus si schiera con il doppio attaccante: Milik e Vlahovic. A centrocampo spazio a Miretti, sugli esterni Kostic e Cuadrado. Il Psg risponde con Neymar, Messi e Mbappé. Partenza sprint della squadra francese che trova il doppio vantaggio dopo 22 minuti con il solito Mbappé. I bianconeri ci provano con Milik, si supera Donnarumma. Nella ripresa spazio a McKennie per Miretti, è proprio il nuovo entrato a riaprire la partita su errore del portiere ex Milan. Nel finale il risultato non cambia, finisce 2-1.

Solo un pareggio per il Milan sul campo del Salisburgo. I rossoneri si schierano con Giroud, Leao e De Ketelaere. I primi minuti sono equilibrari, poi i padroni di casa passano in vantaggio: grande azione di Okafor, che fa fare una brutta figura a Kalulu, tunnel e destro che supera Maignan. La reazione del club italiano non si fa attendere, al 40′ arriva il pareggio, palla in mezzo del solito Leao e Saelemaekers non sbaglia. Nella ripresa clamorosa palla gol per il Salisburgo, Fernando si divora il nuovo vantaggio. Il risultato non cambia più, finisce 1-1. Palo di Leao nel finale.