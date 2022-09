Juventus, gesto dell’ombrello di Landucci dopo il gol di Milik: la reazione sopra le righe del vice-allenatore | VIDEO

SportFair

La partita del campionato di Serie A tra Juventus e Salernitana è salita alla ribalta soprattutto per un episodio nel finale che ha condizionato il risultato. La sfida della sesta giornata si è conclusa sul risultato di 2-2, il rendimento della squadra di Allegri è sempre più altalenante mentre la compagine di Davide Nicola ha dispustato una gara coraggiosa e di qualità. La Juventus è stata in grado di ribaltare il doppio svantaggio dell’intervallo con i gol siglati da Candreva e Piatek su calcio di rigore.

Nella ripresa Bremer accorcia le distanze, in pieno recupero il pareggio di Bonucci. A pochi secondi dal termine l’episodio che ha scatenato tante reazioni: Milik sigla il gol del vantaggio di testa, ma l’arbitro annulla per una posizione irregolare di Bonucci. Il Var non valuta la posizione di Candreva, sulla linea di fondo e che tiene tutti in gioco. Un altro episodio è diventato virale sul web: il gesto dell’ombrello del vice-allenatore Marco Landucci, proprio dopo il gol di Milik. La furia è rivolta verso il pubblico, o nei confronti dei tifosi della Salernitana o verso qualche contestatore di Allegri. Poi la delusione per il gol annulato.