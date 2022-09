Juventus, due calciatori rifiutano la contestazione: evitato il confronto con i tifosi | VIDEO

SportFair

E’ stata una giornata amara in casa Juventus, il clima è tesissimo per il club bianconero e non sono da escludere colpi di scena. Il rendimento in campionato è stato negativo, si sono registrati già tanti passi falsi in appena 6 giornate, in più la qualificazione in Champions League è appesa ad un filo. L’ultimo turno della fase a gironi ha regalato la partita contro il Benfica, il ko casalingo rischia di condannare la squadra di Allegri all’eliminazione.

Partenza molto positiva della Juventus che passa in vantaggio con un colpo di testa di Milik. I primi 35 minuti dei bianconeri sono stati di buon livello poi il crollo. I portoghesi sono riusciti a ribaltare tutto con il rigore di Joao Mario e Neres. Al fischio finale è andata in scena la contestazione da parte dei tifosi bianconeri.

Nel mirino sono finiti calciatori, allenatore e società. Particolarmente deluso Angel Di Maria, l’argentino è stato ripreso dalle telecamere in un confronto con Milik sui cambi di Allegri. In più un altro episodio dell’ex Psg ha fatto discutere. Di Maria ha rifiutato la contestazione dei tifosi ed è tornato subito negli spogliatoi. Come conferma un video non ha accettato il confronto con i tifosi, probabilmente per la delusione della sconfitta. Sulla stessa linea anche un altro compagno, Paredes.