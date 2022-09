Juventus, confronto dopo il ko contro il Benfica: la decisione su Allegri

SportFair

E’ andato in scena un incontro tra dirigenza e allenatore dopo la debacle della Juventus nella sfida di Champions League contro il Benfica. E’ un momento delicato per i bianconeri, l’inizio di stagione è stato molto negativo. In campionato sono arrivate prestazioni deludenti, la classifica è ancora molto corta ma la Juventus si è già fermata quattro volte su sei partite. In Champions la strada è in salita. Per la prima volta il club bianconero ha preso le prime due partite del girone e la qualificazione è appesa ad un filo.

La Vecchia Signora non è riuscita a mantenere il gol del vantaggio con Milik, il Benfica è riuscito a ribaltare il risultato. Al termine della partita è andata in scena una pesante contestazione da parte dei tifosi di casa, nel mirino calciatori, allenatore e società. Nella giornata di oggi si è registrato un confronto alla presenza di Agnelli, Nedved, Cherubini, Arrivabene e Allegri. E’ stata confermata la fiducia nel tecnico. “Insieme”, è il post pubblicato sul profilo Twitter della Juventus. La posizione del tecnico bianconero è comunque delicata, contro il Monza potrebbe essere l’ultima spiaggia.