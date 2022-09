Jean Todt e le condizioni di Michael Schumacher: “la loro vita è cambiata, l’importante è che ci sia la vicinanza degli amici”

SportFair

La famiglia di MICHAEL Schumacher sta continuando a combattere mentre il campione di F1 continua a riprendersi dal suo terribile incidente sugli sci, ha detto il suo caro amico Jean Todt.

La salute di Michael Schumacher, rimane avvolta nel mistero. L’ex pilota tedesco di Formula 1 è in gravi condizioni ormai da quasi nove anni ormai, da quando, il 29 dicembre 2013, fu protagonista di un brutto incidente sugli sci, a seguito del quale è rimasto in coma farmacologico per 6 mesi a causa di una lesione cerebrale.

Jean Todt, a capo della Ferrari durante il dominio del tedesco in F1, è una delle poche persone ancora autorizzate a far visita al 7 volte campione del mondo. Da quando è stato rilasciato a casa, sono stati pochissimi gli aggiornamenti concreti sul suo stato di salute.

Ma il suo amico Todt ha rilasciato un aggiornamento su Schumacher proprio in questi giorni: “per me è un privilegio essere vicino, in famiglia con Michael, con Corinna, con Mick e Gina“, ha detto a gazzetta.it.

“La loro vita è cambiata il 29 dicembre 2013. Devono vivere tutto in modo diverso. L’importante è che ci sia la vicinanza degli amici. E Keep Fighting, la loro base. Sono cose che fanno parte della vita e che sono più importanti dei risultati e delle nostre amate gare. La vita, per tutti, non è solo correre” ha aggiunto Todt, svelando anche che Schumacher non ha mai perso la speranza.