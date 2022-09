James McClean, “il più odiato d’Inghilterra”: chi è il calciatore che si è allontanato durante il minuto di silezio per la Regina Elisabetta

SportFair

Il calcio in Inghilterra si è fermato per la morte della Regina Elisabetta, la decisione è stata quella di rinviare tutta la giornata in Premier League. Si sono registrate defezioni anche nelle partite europee, adesso le squadre sono pronte a tornare in campo per onorare gli impegni. Si sono verificati anche episodi che hanno portato motivi di grande discussione, in particolar modo non è passato inosservato un gesto di James McClean, considerato “il calciatore più odiato d’Inghilterra”.

Chi è James McClean

James Joseph McClean è un calciatore irlandese, classe 1989 che gioca nel ruolo di centrocampista nel Wigan. E’ nato a Derry in Irlanda del Nord e ha rappresentato il paese giocando nell’Under 21, successivamente ha declinato la possibilità di giocare per la nazionale maggiore preferendo rappresentare la nazionale della Repubblica d’Irlanda. La decisione è stata commentata con entusiasmo dal calciatore: “sono onorato di essere stato chiamato a rappresentare il mio Paese ai Campionati Europei”, la vicenda ha scatenato reazioni. La carriera da calciatore è iniziata con il Derry City, poi una grande occasione al Sunderland. Si dimostra un buon calciatore, si conferma anche con Wigan, West Bromwich e Stoke. Poi il ritorno al Wigan.

Il gesto in occasione di Huddersfield-Wigan ha fatto discutere. Il calciatore, che da sempre ha preso posizione anti-britanniche, si è staccato dall’abbraccio dei compagni durante il minuto di silenzio. E’ rimasto con le mani dietro la schiena e la testa bassa. Le immagini hanno fatto il giro dei social e scatenato motivi di discussione.