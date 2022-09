Jacobs, è il giorno del sì: “mio padre mi ha bidonato, non verrà al matrimonio”

SportFair

Marcell Jacobs è tornato, l’atleta azzurro ha superato gli ultimi guai fisici e si è confermato ancora una volta il più forte. E’ già proiettato in vista dei prossimi appuntamenti con l’obiettivo di ripetersi e regalare nuove gioie ai tifosi italiani. Nel frattempo è arrivato il momento di dedicarsi alla vita privata: oggi sabato 17 settembre l’azzurro convolerà a nozze con Nicole Daza.

Il velocista azzurro ha raccontato gli ultimi dettagli: “è tutto pronto, sì. Sono tranquillo e non vedo l’ora. Ci saranno 170 persone, le nostre famiglie e gli amici più stretti”. Sui figli: “sanno solo che ci sarà una festa, è normale. Piuttosto Antony ha cominciato la scuola materna e per accompagnarlo al mattino mi toccherà alzarmi presto, ora entra alle 8.40, non più alle 10. Facciamo un po’ ciascuno con Nicole”, le parole a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Mamma Viviana i è data molto da fare. Ci siamo affidati a un wedding planner per tutto l’evento, ma anche lei non si è fermata un attimo ed è molto contenta del risultato. Mio padre non è venuto, mi ha bidonato. Stavolta non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma”.

“Sono emozionato e pronto. Se poi non bastasse, con Nicole abbiamo pure studiato considerando tutti i matrimoni ai quali abbiamo partecipato nelle ultime settimane, da quello di Gimbo Tamberi a quello nel vicentino degli ex campioni italiani Giada Palezza e Camillo Kaborè. Fino alla festa in spiaggia del mio fisioterapista Alberto Marcellini. Sì, direi che siamo davvero pronti”.

Sull’aspetto sportivo: “è stato un anno positivo, con due medaglie importanti su tre, entrambe del miglior colore possibile. Tutto si è complicato tra maggio e fine agosto, dagli infortuni ho comunque tratto preziosi insegnamenti”.