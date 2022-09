Jabeur domina Garcia, Swiatek vince in rimonta: definita la prima finale Us Open

SportFair

E’ stata definita nella notte la prima finale del torneo Us Open, sarà Jabeur-Swiatek. Prestazione fantastica della tunisina che ha dominato contro una tennista molto forte come Caroline Garcia. Il match si è concluso in poco più di un’ora e la francese non è stata mai in grado di entrare in partita. Il primo set di Ons Jabeur è praticamente perfetto e si conclude 1-6 in appena 24 minuti.

Il secondo set è un po’ più equilibrato, Garcia gioca con coraggio e prova a rientrare in partita. La tunisina è protagonista della partita perfetta e vince anche il secondo set 3-6.

In finale dovrà vedersela contro Iga Swiatek. La polacca ha affrontato Aryna Sabalenka e la partita è stata più complicata del previsto. Partenza super della bielorussa che domina dal punto di vista fisico e vince il primo set 3-6. La reazione di Swiatek è immediata, il secondo set si chiude senza storia 6-1. Nel terzo e decisivo set la polacca si conferma superiore e vince 6-4.