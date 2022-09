Un’altra notte magica: l’Italia Under 20 di pallavolo è campione d’Europa, vittoria contro la Polonia

SportFair

E’ oro! La Nazionale italiana Under 20 di pallavolo maschile sale sul tetto d’Europa e scrive una pagina di storia: sei gli ori conquistati dalle nazionali giovanili italiane in altrettante competizioni continentali durante l’estate. Davanti ai 1600 spettatori presenti al Palazzetto dello sport Corrado Roma di Montesilvano questa sera l’Italia ha battuto 3-2 (25-19, 25-19, 24-26, 17-25, 15-6) la Polonia.

La finale per il bronzo, disputata oggi pomeriggio al PalaRoma di Montesilvano, è stata vinta dalla Bulgaria che ha battuto 3-1 (25-17, 25-19, 19-25, 25-17) il Belgio.

La cronaca

Per la finale di questo Europeo Under 20 maschile il tecnico Matteo Battocchio sceglie il sestetto con la diagonale Boninfante-Bovolenta, gli schiacciatori Orioli e Porro, i centrali Balestra e Volpe e il libero Laurenzano.

Dall’altra parte della rete per la Polonia coach Mateusz Grabda schiera lo starting six con Szymendera, Kufka, Nowik, Sliwka, Majchrzak, Kubicki e il libero Hawryluk.

E’ la Polonia ad aggredire il campo in avvio del match (2-5). Bovolenta a segno e due ace di Porro ristabiliscono la parità (5-5). I polacchi provano ad allungare nuovamente (5-7), gli azzurrini recuperano (7-7) e con due ace di Bovolenta si portano a +2 (10-8). I ragazzi di coach Grabda ricuciono (12-12) e si procede punto a punto (15-15). E’ l’Italia a girare l’inerzia a proprio favore (19-15) e a mantenere gli avversari a distanza (21-17). L’Italia mantiene alto il ritmo e conquista il primo set con due ace di Porro (25-19).

In avvio di secondo parziale è ancora l’Italia a rendersi protagonista del match (5-3). Gli azzurrini trovano buona continuità, la Polonia si disunisce e Boninfante e compagni capitalizzano piazzando il break che vale il +6 (6-5, 11-5). La Polonia accorcia (14-12, 16-14), ma non riesce a ristabilire la parità e gli azzurrini accelerano nuovamente: un pallonetto di Porro vale il 21-17. L’ottimo gioco di squadra degli azzurrini permette all’Italia di conquistare agevolmente anche il secondo set (25-19).

Al rientro in campo sono ancora Boninfante e compagni a dettare il ritmo (7-4). Il time out chiamato da coach Grabda rimette in marcia la Polonia (7-5) che sfrutta il momento di difficoltà degli azzurrini per pareggiare i conti (8-8) e sorpassare (8-11). Coach Battocchio opta per il cambio di diagonale: fuori Boninfante-Bovolenta, dentro Fanizza-Iervolino. Con pazienza gli azzurrini accorciano fino al -1 (13-14), la Polonia si riporta a +3 (13-16). Nel finale l’Italia si riporta a – 1 (19-20) e torna in campo la diagonale Boninfante-Bovolenta. Nella bolgia del PalaRoma all’allungo dei polacchi (21-23), risponde Volpe (22-23), la Polonia conquista il set point (22-24), gli azzurrini portano il set ai vantaggi (24-24), ma sono i ragazzi di coach Grabda a conquistare il set (24-26) e a riaprire la partita.

In avvio di quarta frazione è la Polonia a imporre il proprio gioco: un ace di Kufka vale il 4-8 a favore dei polacchi che spingono forte sull’acceleratore e si portano sul +5 (5-10). L’Italia fatica e ritrovare la giusta continuità (9-14) e coach Battocchio decide che è il momento di fermare per la seconda volta il gioco e opta per il cambio in regia: fuori Boninfante, dentro Fanizza. L’Italia fatica a ritrovare il giusto assetto e i polacchi incrementano il vantaggio (14-20), conquistano il quarto set (17-25) e la partita prosegue al tie-break.

Buon avvio dell’Italia nel 5° set (4-1). Gli azzurrini sono incontenibili (6-2), arrivano al cambio campo sul +6 (8-2) e mantengono gli avversari a distanza (11-5). Il pubblico sostiene gli azzurrini che volano sul 15-6 e conquistano il tetto d’Europa!