L’Italia non si ferma al Mondiale di volley: seconda vittoria consecutiva, 3-0 contro il Porto Rico

Nel Campionato del Mondo 2022 di pallavolo è arrivata la seconda vittoria per la nazionale italiana femminile, 3-0 (28-26, 25-21, 26-24) al Porto Rico. Rispetto alla prima sfida contro il Camerun, le azzurre hanno dovuto faticare molto di più e ogni set è stato combattuto. Domani le azzurre torneranno in campo contro il Belgio.

Nella formazione iniziale Mazzanti ha operato diverso cambi rispetto al match contro il Camerun, dentro Malinov per Orro, Pietrini per Sylla e Lubian al posto di Chirichella. Confermate, invece, Danesi al centro, Bosetti in banda, Egonu opposto e libero De Gennaro. Il primo set ha visto le azzurre faticare a ingranare e Porto Rico ne ha approfittato (8-8). L’Italia ha provato più volte ad allungare (12-10), ma non è riuscita a trovare un ritmo costante e il parziale è rimasto in equilibrio (16-16). Pietrini ed Egonu hanno spinto avanti le compagne (22-20), poi le campionesse d’Europa si sono portate sul (24-22). Le ragazze di Mazzanti hanno sciupato le due palle set (24-24), mancando l’opportunità di chiudere anche sul (25-24). Le caraibiche a loro volta hanno mancato la chance di vincere la frazione (25-26) e le campionesse d’Europa si sono imposte (28-26).

La nazionale tricolore nel secondo parziale ha dato l’impressione di comandare il gioco (11-8) e hanno gestito il vantaggio fin sul (14-11). Le azioni successive, però, hanno ribaltato completamente l’andamento del set (14-14). Le azzurre hanno commesso una lunga serie di errori e le caraibiche hanno preso coraggio (14-17). Mazzanti ha risposto inserendo Orro e Nwakalor per Malinov ed Egonu, l’Italia ha perso ulteriormente terreno (14-19), poi ha dato segnali di crescita (17-21). Punto dopo punto Bosetti (3 i muri messi a segno) e compagne hanno dato vita a una perentoria rimonta e Porto Rico si è dovuto arrendere (25-21).ù

Anche nel terzo parziale il Porto Rico si è dimostrato combattivo, allungando (11-13). La nazionale italiana ha sofferto a lungo ed è scivolata sotto anche (17-21). Nel finale Pietrini e compagne hanno dato vita a una perentoria rimonta (23-23) e dopo aver annullato la palla set alle avversare (23-24), l’hanno spuntata (26-24).

Davide Mazzanti: “è stata una partita molto faticosa, abbiamo incontrato delle difficoltà nelle letture e a dar qualità al nostro gioco. Eravamo spesso in ritardo nella fase di cambio palla e anche in quella break. Le ragazze sono state molto brave a recuperare nei finali di set, quando eravamo sotto nel punteggio. Questo ha fatto la differenza per vincere la partita. A questo livello appena non giochi al tuo massimo e lasci un po’ di spazio, poi le squadre avversarie prendono magari coraggio, come questa sera, in attacco e in battuta. Quando una formazione è in fiducia le cose cambiano e diventa difficile ribaltare la situazione. Queste gare sapevamo che erano fondamentali per trovare il nostro ritmo, dobbiamo crescere già a partire da domani”.