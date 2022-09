Itavolley da favola, 4 vittorie su 4 ai Mondiali: sconfitto anche il Kenya, domenica il big match del girone con l’Olanda

SportFair

Quarta vittoria consecutiva per la nazionale italiana femminile, che questa sera ha battuto agilmente il Kenya 3-0 (25-15, 25-23, 25-17). Le ragazze di Davide Mazzanti non hanno avuto problemi a superare la formazione africana, confermandosi al comando della pool A a punteggio pieno con 4 successi e 12 punti.

Domenica 2 ottobre le campionesse d’Europa chiuderanno la prima fase iridata con il big-match del girone, ovvero la sfida alle padrone di casa dell’Olanda (ore 16 diretta Rai 2 e Sky Sport 1). Come formazione iniziale Mazzanti ha operato diversi cambi nella formazione iniziale dentro Nwakalor per Egonu, Bonifacio per Danesi e Pietrni per Bosetti. Confermate Orro al palleggio, Sylla in banda, Chirichella al centro e

De Gennaro libero. Per Sara Bonifacio si è trattato dell’esordio in campo mondiale, così come per Eleonora Fersino, schierata da schiacciatrice per il giro in ricezione.

Il primo set ha subito preso la strada dell’Italia, mentre le avversarie hanno perso terreno (11-7). Pietrini e compagne hanno tenuto in mano il pallino del gioco e il Kenya, nonostante alcune buone cose, non è riuscito a reggere il ritmo azzurro (16-11). Le fasi successive hanno confermato la superiorità della squadra italiana, brava a chiudere velocemente il parziale (25-15).

Nel secondo set le keniane si sono dimostrate subito più in palla e l’Italia ha fatto fatica a prendere il largo (14-13). Sylla ha più volte tentato di piazzare il parziale decisivo, ma l’opposto Kiprono ha permesso alle compagne di restare a contatto (22-19). Nel finale le africane hanno anche trovato la parità (23-23), ma a sistemare le cose c’ha pensato l’uno-due di Nwakalor (25-23).

La terza frazione ha visto le due squadre rimanere in equilibrio fin sul (13-12), poi le ragazze di Mazzanti sono riuscite ad allungare (16-12). Una volta avanti Sylla e compagne non hanno più rallentato e le azzurre hanno portato a casa la quarta vittoria consecutiva iridata con il punteggio di (25-17).