Setterosa a punteggio pieno: Serbia ko 7-23 agli Europei di pallanuoto

Quarta vittoria su quattro delle azzurre che proseguono spedite verso il quarto di finale da primatiste del gruppo B. Tanto e forse troppo Setterosa che contro le balcaniche si concede la goleada con la quaterna di Bettini, le triplette di Avegno, Giustini e Picozzi e dieci giocatrici di movimento a referto. Ultimo impegno del girone sabato 3 settembre alle 19.00 contro la Francia.

“Finora nulla da eccepire sul comportamento delle ragazze in questo torneo – spiega il CT Silipo a caldo. Non mi è piaciuto difensivamente il comportamento nella seconda parte della gara di oggi, dove abbiamo lasciato qualche tiro facile alle avversarie. Forse la zona M ancora non l’abbiamo assorbita bene concedendo qualche conclusione di troppo. Ora l’ultimo impegno contro la Francia prima del quarto di finale comunque importante con una tra Croazia e Ungheria“.

Doppietta anche per l’altra rookie Luna Di Claudio che non nasconde l’emozione del primo torneo da big: “queste partite ci servono per prendere un po’ di sicurezza ed andare a referto soprattutto noi più giovani. Rompere il ghiaccio in queste pertite meno adrenaliniche ci servirà per quelle più difficili. Ogni volta è emozionante entrare in vasca, sentire il proprio nome e l’inno azzurro, per me è un’esperienza fantastica“.