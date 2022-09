L’Italbasket è fuori dall’Europeo! La Francia vince all’overtime e vola in semifinale, ma questo gruppo ha fatto sognare

SportFair

Francia-Italia, come era previsto, è stata una sfida appassionante, ricca di spettacolo e tante emozioni. Un inizio in salita per l’Italia di Pozzecco, nel match valido per i quarti di finale dell’EuroBasket 2022.

Gli azzurri hanno ceduto al gioco della Francia, che si è portata subito in vantaggio, mettendo in difficoltà l’Italbasket. Il Poz, però, non ha atteso troppo prima di richiamare i suoi e motivarli a reagire e così è stato. L’Italia si è piano piano riavvicinata alla Francia, dimostrando di che stoffa è fatta.

Se nel primo quarto la Francia ha chiuso in vantaggio, il secondo è terminato in totale parità, mentre al terzo quarto l’Italia ha dominato, con un parziale di 18-31. Il quarto quarto ha regalato adrenalina pura ed emozioni, tra errori, giocate strepitose e tanto altro. Un finale al cardiopalma, con l’Italia che ha gestito il vantaggio accumulato nel terzo quarto, ma la Francia non ha mai mollato, lottando con tutte le sue forze. A poco più di un minuto dal termine, i gallesi sono riusciti a portarsi a meno 2, mettendo paura agli azzurri. Ma Spissu, Fontecchio e compagni non si sono lasciati intimorire. Sul finale gli errori dal tiro libero di Fontecchio hanno messo in difficoltà l’Italia e la Francia ne ha approfittato, portando la sfida in parità, sul 77-77 a 5 secondi e 2 decimi dalla fine del match. 5 secondi nei quali nessuna delle due squadre è riuscita a segnare: la sfida si è decisa dunque all’overtime!

Ai tempi supplementari la Francia è scesa in campo con una marcia in più, mettendo subito in difficoltà gli azzurri, che a poco più di due minuti dal termine sono stati penalizzati da un tecnico alla panchina.

Poco dopo l’Italbasket è stata costrettaa salutare Melli, fuori per 5 falli. La Francia si è portata in vantaggio di 4 punti e l’Italia si è ritrovata ad inseguire. I francesi, però, sono riusciti a far meglio all’overtime, e gli azzurri non sono riusciti nella rimonta: la Francia ha preso piano piano il largo chiudendo la sfida col punteggio di 93-85, staccando così il pass per le semifinali.