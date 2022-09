Italia-Argentina, a Berrettini bastano due set: Baez ko, azzurri avanti 1-0

SportFair

E’ iniziata una nuova sfida di Coppa Davis. L’Italia, dopo aver superato due giorni fa la Croazia con un secco 3-0, è tornata in campo oggi a Bologna davanti al suo pubblico per affrontare l’Argentina, nella seconda sfida della fase a gironi della Davis.

Ad aprire le danze è stato Matteo Berrettini, che ha superato Baez in due soli set. Se due giorni fa il romano ha faticato contro Coric, vincendo in rimonta, oggi gli sono bastati due soli set per aggiudicarsi l’incontro.

Berrettini ha dominato il match, trionfando col punteggio di 6-2, 6-3 dopo un’ora e 11 minuti di gioco. L’Italia dunque si porta in vantaggio sull’Argentina e attende Sinner, che sfiderà a breve Cerundolo.