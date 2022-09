Invasione di campo per un autografo: gli steward travolgono anche Messi | VIDEO

SportFair

Leo Messi si conferma in un ottimo momento di forma, l’attaccante è protagonista con Psg e Argentina. La stagione è iniziata nel migliore dei modi, l’ex Barcellona ha confermato una grandissima tecnica e in più è migliorato anche come condizione fisica. Si candida ad un ruolo da grande protagonista nei prossimi appuntamenti. Nella notte è andata in scena una partita amichevole dell’Argentina che ha affrontato la Giamaica.

La gara non è stata mai in discussione e l’uomo del match è stato proprio Messi, autore di una doppietta. La partita si è sbloccata nel primo tempo con un gol di Julian Alvarez. Dopo il primo dei due gol della ‘Pulce’ un tifoso è entrato in campo con un chiaro obiettivo: quello di farsi firmare un autografo da Messi. L’invasore si è presentato davanti al suo idolo con un pennarello e l’argentino è stato disponibile a mettere la firma sulle spalle. La sicurezza è piombata sull’invasore e anche il calciatore è stato travolto, rischiando anche di cadere a terra.