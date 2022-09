In Thailandia il ritorno in MotoGP di Danilo Petrucci: sarà sulla Suzuki di Mir

SportFair

Joan Mir, infortunato, salterà anche il Gp dell aThailandia e, per questo motivo, Suzuki ha dovuto ricorrere ai ripari e chiamare un sostituto. A Burirarm ci sarà un grande e graditissimo ritorno: Danilo Petrucci, ex Ducati e Ktm, sarò sulla Suzuki dello spagnolo.

Per regolamento la Suzuki era obbligata a mettere in pista un sostituto del campione del mondo 2020 e il prescelto è proprio il ‘Petrux’. L’italiano compirà 32 anni il prossimo ottobre ed è un vero veterano delle corse con 169 gare alle spalle, tutte in MotoGP.