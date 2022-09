Impresa della Germania: elimina la Grecia di Antetokounmpo e conquista la semifinale dell’Europeo

SportFair

La Germania continua a mettersi in mostra all’Europeo di basket, la partita dei quarti di finale contro la Grecia è stata eccezionale. La seconda gara dei quarti di finale ha regalato una grandissima sorpresa, la Grecia è stata eliminata. La partita è stata in equilibrio nei primi due quarti, poi si è registrata la reazione da grandissima squadra della Germania.

Partenza forte di Wagner e compagni che chiudono il primo quarto sul risultato di 31-27. Il solito Antetokounmpo prova a prendere sulla spalle la Grecia e si va all’intervallo con la sua squadra in vantaggio. La strada sembra in discesa per la Grecia, poi la prova di forza della Germania.

Schroder prende per mano la squadra, nel terzo quarto si registra un parziale da urlo, il periodo si conclude 26-10. Nell’ultimo quarto la Germania controlla e vince 107-96. In semifinale dovrà vedersela contro la Spagna che ha vinto in rimonta contro la Finlandia 100-90.