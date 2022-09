Impresa di Khachanov, è in semifinale: Kyrgios perde la testa, viene eliminato e distrugge due racchette | VIDEO

Si è registrata una clamorosa sorpresa ai quarti di finale degli Us Open. Karen Khachanov ha realizzato una vera e propria impresa, eliminando forse il candidato principale alla vittoria finale: Kyrgios. L’australiano arrivava alla competizione con i favori del pronostico, la partita contro il russo è stata molto equilibrata e si è decisa al quinto set.

Partenza super di Khachanov che in avvio gioca un ottimo tennis e conquista il primo set 5-7. Nel secondo set arriva la reazione dell’australiano e si porta sul pareggio. Il russo è in giornata di grazia e si aggiudica il terzo set con un altro 5-7. Kyrgios riapre di nuovo la partita al tie-break, nel quinto e decisivo set è Khachanov a trionfare 4-6.

L’australiano non ha gradito la sconfitta e si è verificata una scena che ha fatto il giro del web. Al termine della partita è esplosa la furia di Kyrgios che ha distrutto con violenza due racchette.

A meltdown from Nick Kyrgios after losing in the US Open quarterfinal! pic.twitter.com/hUTaihlTBF

