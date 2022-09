Impresa di Evenepoel! E’ lui il nuovo campione del mondo di ciclismo: il Belgio torna sul tetto mondiale 10 anni dopo

SportFair

Il Belgio in festa per l’impresa di Evenepoel: che riporta sul tetto del mondo il suo paese 10 anni dopo. Il 22enne vincitore della Vuelta ha beffato tutti i suoi rivali, oggi, nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo di Wollongong, tagliando per primo il traguardo.

Il prodigio belga ha saputo interpretare la gara meglio di chiunque altro e al momento della verità ha fatto quello che sa far meglio, partendo senza voltarsi indietro, da lontano, a tagliare il traguardo da solo con il più grande vantaggio in un Mondiale (2 :21) dal suo connazionale Jean Aerts nel 1935 (2:57). Christophe Laporte (argento) e Michael Matthews (bronzo) lo hanno accompagnato sul podio.



Evenepoel è il primo ciclista dal 1989 a vincere un Grande Giro e la maglia arcobaleno nello stesso anno.