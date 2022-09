Il nero incontra il rosa: New Balance presenta il terzo kit della Roma

SportFair

La nuova maglia vede il reinserimento dell’iconico scudetto ASR, che torna sulle maglie della Roma dopo sessantadue anni, insieme a un’accattivante palette di colori nero e rosa. Il disegno distintivo è un intreccio di forme moderne e riflette la forte fedeltà ai lupi della Roma.

L’unione dei colori è celebrata in tutto, con dettagli vivaci aggiunti ai pantaloncini e ai calzettoni in maglia nera. Il kit del portiere è presentato in un color albicocca ed è stato sviluppato in linea con le maglie dei giocatori.

Il difensore dell’AS Roma Roger Ibañez ha dichiarato: “Mi piace molto il design audace di questa maglia, un look innovativo che riflette il nostro desiderio di distinguerci in campo”.

Il Direttore Generale di New Balance Football, Kenny McCallum, ha dichiarato: “L’uso di simboli tradizionali insieme a una stampa innovativa e a una palette di colori all’ avanguardia ha creato un design che fonde le diverse identità dell’AS Roma. La maglia celebra il club in tutta la sua gloria storica e il suo ruolo attuale nella società come voce moderna e unica all’interno del mondo del calcio”.

New Balance ha utilizzato una tecnologia di design all’avanguardia su tutte le maglie 22/23 per garantire prestazioni superiori. Sviluppate utilizzando l’innovativa tecnologia NB Dry per aiutare a mantenere i giocatori freschi e asciutti dal primo fino al fischio finale.

Quest’ultima release fa parte della campagna di New Balance “Our World, Our Roma” per questa stagione. La creatività è guidata dal fotografo internazionale Justin Bettman, che ha lavorato al fianco del marchio per contribuire a sottolineare il legame tra il nuovo design, il club e il suo rapporto con la città.

Il terzo kit New Balance AS Roma è disponibili negli store AS Roma e sarà disponibile per l’acquisto su newbalance.it e negli store New Balance in tutto il mondo, a partire dal 15 settembre.