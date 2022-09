Il Gran Piemonte promette spettacolo: percorso e altimetria dell’edizione 106

SportFair

Sarà un Gran Piemonte presented by Eolo aperto a molte soluzioni quello che si svolgerà giovedì 6 ottobre con partenza da Omegna e arrivo a Beinasco dopo 198 km.

Il percorso del Gran Piemonte presented by Eolo



106a edizione della corsa lungo un tracciato prevalentemente pianeggiante da Omegna a Beinasco. Partenza dal lago di Orta in leggera salita per portarsi attraverso la Cremosina a Borgosesia. Inizia l’attraversamento della pianura padana settentrionale con lunghe strade

piatte e rettilinee. Dopo circa 130 km si giunge alle pendici della Collina di Superga di cui

si scala il versante “Pilonetto” con pendenze che raggiungono la doppia cifra in prossimità di Rivodora. Discesa su Pino Torinese e breve salita verso l’Eremo per svoltare su Pecetto Torinese e raggiungere Cambiano dove inizia l’ultimo settore piatto della corsa.

Ultimi km

Ultimi 5 km pianeggianti su strade. Ampio rettilineo finale di 500 m.

LE 23 FORMAZIONI AL VIA

23 squadre, 16 UCI WorldTeams e 7 UCI ProTeams, di 7 corridori ciascuna.

ALPECIN-DECEUNINCK

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

EF EDUCATION – EASYPOST

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

ISRAEL – PREMIER TECH

JUMBO-VISMA

LOTTO SOUDAL

MOVISTAR TEAM

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

TEAM DSM

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

BARDIANI CSF FAIZANÈ

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

COFIDIS

DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

TOTALENERGIES