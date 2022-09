Il calendario 2023 di MotoGP si arricchisce: inserito il Gp d’India

SportFair

L’India farà il suo debutto nel calendario della MotoGP nel 2023 mentre la MotoGP si prepara a spostarsi al Buddh International Circuit, come il Gran Premio di Bharat. Il Paese è una vera potenza economica e culturale, con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone e più di 200 milioni di motociclette sulle sue strade.

Il trasporto su due ruote conta quasi il 75% del numero totale di veicoli utilizzati quotidianamente, rendendo l’India uno dei mercati motociclistici più grandi al mondo e un punto focale per i produttori nel paddock della MotoGP™.

Correre al Buddh International Circuit, situato nell’Uttar Pradesh a sud di Nuova Delhi, porterà lo sport nel cuore di questo mercato chiave e renderà lo sport più accessibile che mai ai nostri fan in tutta la regione. Mentre il MotoGP™ continua ad espandersi, il Gran Premio d’India segna un’importante pietra miliare nella missione di questo sport di aprire le porte delle corse motociclistiche a tutti: scrivendo un nuovo capitolo nella storia del primo campionato mondiale di sport motoristici e accogliendo nuovo pubblico e fan da ogni angolo del mondo.

Anurag Thakur, ministro dello sport dell’Unione, governo indiano: “è una giornata storica per l’industria sportiva e un tributo al 75° anno della celebrazione dell’India“.

Yogi Adityanath, Primo Ministro, Uttar Pradesh: “è motivo di grande orgoglio per l’Uttar Pradesh ospitare un evento così globale. Il nostro governo fornirà pieno supporto alla MotoGP Bharat”.

Mr. Nand Gopal “Nandi”, ministro di gabinetto, governo dell’Uttar Pradesh: “questo evento fornirà un grande impulso all’economia generando un afflusso di investimenti stranieri nello stato“.

Pushkar Nath Srivastava, COO, Fairstreet Sports: “siamo entusiasti di portare la MotoGP in India e ospitare questa prestigiosa gara. È motivo di orgoglio portare questo evento su Aazadi ka Amrit Mahotsav“.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna: “siamo molto orgogliosi di annunciare che il Buddh International Circuit sarà nel calendario 2023. Abbiamo molti fan in India e siamo entusiasti di poter portare loro questo sport. L’India è anche un mercato chiave per l’industria motociclistica e quindi, per estensione, per la MotoGP come l’apice del mondo delle due ruote. Non vediamo l’ora di correre al Buddh International Circuit e non vediamo l’ora di accogliere i fan attraverso i cancelli per vedere di persona questo incredibile sport“.