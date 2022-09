I risultati delle elezioni 2022: tutti gli sportivi eletti in Parlamento e gli esclusi

SportFair

E’ arrivato il momento dei bilaci dopo i risultati delle Elezioni 2022. Si è registrato il successo del centrodestra, anche ex sportivi si sono candidati per conquistare un posto alla Camera o al Senato. Nel centrodestra i promossi sono stati Claudio Lotito, presidente della Lazio, il presidente del Monza Silvio Berlusconi e Paolo Barelli. I bocciati sono stati Valentina Vezzali, Emerson Fittipaldi e Luigi Mastrangelo, nel centrosinistra promosso Mauro Berruto.

Silvio Berlusconi ha raggiunto un risultato molto importante ed il suo ruolo è stato decisivo per la vittoria del centrodestra, si è avvicinato tantissimo ai numeri della Lega, alle spalle di Giorgia Meloni che ha vinto con margine. Claudio Lotito è stato eletto senatore nel collegio uninominale del Molise con Forza Italia.

Paolo Barelli, presidente della Federazione italiana nuoto, ha raggiunto l’obiettivo con Forza Italia nei collegi plurinominali del Lazio 1 e 2. Non è riuscita nell’obiettivo Valentina Vezzali, candidata con Forza Italia nei collegi plurinominali di Marche e Trentino, è stata esclusa dalla Camera. Bocciato anche l’ex pilota Emerson Fittipaldi, campione del mondo nel 1972 e 1974 con Lotus e McLaren. Era candidato per Fratelli d’Italia in America Latina nella circoscrizione dedicata agli italiani all’estero.

Fuori anche l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo, escluso dal collegio plurinominale pugliese di Altamura-Taranto. Infine Mauro Berruto, l’ex Ct della Nazionale maschile di volley è un nuovo deputato di centrosinistra, è riuscito a farsi eleggere nel collegio plurinominale Piemonte 1.