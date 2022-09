Hamilton cambia la power unit: partirà dal fondo nel GP d’Italia

SportFair

La Formula 1 è pronta a tornare in pista, si corre per l’attesissimo gran premio d’Italia a Monza. Il favorito alla vittoria è Max Verstappen, il pilota olandese è reduce da un periodo di grandissima forma e nelle ultime gare è riuscito ad allungare sui piloti in corsa per il titolo. La Red Bull è nettamente superiore, le prestazioni sono migliorate tantissimo nelle ultime ore.

La Ferrari non ha intenzione di arrendersi, è ancora in grado di lottare per la vittoria di altri gran premi nonostante il passo indietro delle ultime gare. Leclerc e Sainz sono pronti a dare battaglia per regalare una gioia ai tifosi italiani.

Brutte notizie per Lewis Hamilton, costretto a partire dal fondo in gara. Il pilota della Mercedes ha infatti cambiato la power unit, la quarta e il sette volte campione del mondo dovrà partire dalle retrovie.