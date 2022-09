Hamilton beffa la Red Bull: è lui il più veloce nelle Fp1 del Gp di Singapore, Verstappen precede Leclerc

SportFair

Dopo due settimane di pausa i piloti della Formula 1 sono finalmente tornati in pista, al Marina Bay Circuit, dove domenica si correrà il Gp di Singapore.

In attesa di avere notizie dalla FIA sulle violazioni del budget cap da parte della Red Bull, i piloti hanno sfrecciato in pista per le prime prove libere del nuovo round del Mondiale, primo match point di Max Verstappen.

Sorride la Mercedes: Hamilton, infatti, è riuscito a beffare la Red Bull, piazzandosi in testa alla classifica dei tempi col crono di 1.43.033, lasciandosi alle spalle Verstappen e Leclerc.

Quarto invece Sergio Perez, seguito da Russell e Sainz. Chiude la top 10 Fernando Alonso, mentre Vettel è appena fuori dai migliori 10 con l’11° tempo.