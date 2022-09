Guida irresponsabile, Pecco Bagnaia penalizzato: il Gp di San Marino inizia in salita per il ducatista

SportFair

Il weekend di gara di Misano non inizia col piede giusto per Pecco Bagnaia. A pochi minuti dal via della seconda sessione di prove libere, il ducatista ha ricevuto la notizia di una penalizzazione.

Bagnaia perde tre posizioni in griglia per guida irresponsabile: al termine della prima sessione di prove libere, il ducatista ha guidato eccessivamente lento ostacolando due suoi colleghi. Nelle FP2, poi, Bagnaia è stato protagonista di una caduta, ma è poi tornato ai box per salire su una nuova moto e proseguire la sua sessione.