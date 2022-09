Verstappen in pole, Leclerc in prima fila: la griglia di partenza del Gp d’Olanda

SportFair

Sono terminate le qualifiche del GP d’Olanda di Formula 1. I piloti si sono sfidati in pista per le migliori posizioni in griglia. A festeggiare è tutto il pubblico olandese, per il pazzesco risultato di Max Verstappen.

Il campione del mondo in carica, infatti, ha conquistato oggi la pole position, nonostante un inizio del weekend tutto in salita per un problema al cambio, lasciandosi alle spalle le Ferrari di Leclerc e Sainz.

La griglia di partenza del Gp d’Olanda

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Leclerc

2ª fila: 3. Sainz, 4. Hamilton

3ª fila: 5. Perez, 6. Russell

4ª fila: 7. Norris, 8. Schumacher

5ª fila: 9. Tsunoda, 10. Stroll