E’ polemica sul gol annullato a Milik: l’episodio chiave di Juventus-Salernitana | FOTO

SportFair

E’ successo veramente di tutto nel posticipo serale della sesta giornata del campionato di Serie A. La Juventus conferma il momento di difficoltà, la squadra di Massimiliano Allegri non è andata oltre il pareggio contro la Salernitana, 2-2 il risultato finale. Il primo tempo dei bianconeri è stato pessimo e sono stati confermati i problemi dal punto di vista tattico.

Il primo tempo si è concluso sul clamoroso risultato di 0-2 con i gol di Candreva e Piatek su rigore. Nel secondo tempo la furiosa reazione della Juventus che rientra in partita con un colpo di testa di Bremer. Nel finale succede di tutto: nel recupero rigore per la Juve, Bonucci si fa respingere il rigore ma in ribattuta sigla il pareggio. A tempo quasi scaduto la Juve trova addirittura il vantaggio con un colpo di testa di Milik, l’arbitro viene richiamato al Var e annulla per un fuorigioco di Bonucci. Il difensore non ostacola l’intervento del portiere avversario. In più circola un’immagine non a disposizione del Var con Candreva vicino la bandierina che sembra tenere in gioco tutti. Le polemiche sono appena iniziate.