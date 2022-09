La MotoGP torna protagonista: domenica il Gp di Aragon, gli orari e dove vederlo in tv anche in chiaro

SportFair

Dopo una settimana di pausa, la MotoGP torna protagonista e lo farà ad Aragon in Spagna. Bagnaia arriva in terra spagnola reduce dal successo di Misano e carico e motivato per continuare la sua rimonta nel Mondiale.

Quartararo, invece, arriva ad Aragon dopo una serie di gare complicate e farà di tutto per risollevarsi e mantenere il gap da Bagnaia in classifica.

Il weekend di Aragon, dunque, si prospetta ricco di emozioni e non sono esclusi colpi di scena: si attendono, infatti, notizie su Marc Marquez. Lo spagnolo potrebbe rientrare in gara dopo aver partecipato ai test di lunedì sul cirucito di Misano, ma la sua presenza non è ancora certa.

Il weekend di gara di Aragon sarà trasmesso sui canali Sky, ma qualifiche e gare di tutte le classi andranno in onda in diretta anche su TV8, in chiaro.

Il programma del weekend di gara di Aragon

Giovedì 15 settembre

17.00 conferenza piloti

Venerdì 16 settembre

9.00 FP1 Moto3

9.55 FP1 MotoGP

10.55 FP1 Moto2

13.15 FP2 Moto3

14.10 FP2 MotoGP

15.10 FP2 Moto2

Sabato 17 settembre

9.00 FP3 Moto3

9.55 FP3 MotoGP

10.55 FP3 Moto2

12.35 Qualifiche Moto3

13.30 FP4 MotoGP

14.10 Qualifiche MotoGP

15.10 Qualifiche Moto2

Domenica 18 settembre

9.00 Warm Up Moto3

9.20 Warm UP Moto2

9.40 Warm Up MotoGP

11.00 Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP