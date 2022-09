Gare di pit stop e alta velocità: Fedez in pista a Fiorano sulla Ferrari con Charles Leclerc | VIDEO

SportFair

Max Verstappen ha vinto, domenica, il Gp d’Italia, davanti a Leclerc e Russell. Nonostante non ci sia stata una vittoria della Ferrari, la festa a Monza non è di certo mancata.

Nel paddock erano tantissime le star, da quelle dello sport a quelle dello spettacolo: ad assistere dal vivo alla gara ci sono stati, tra i tanti, Ibrahimovic, Federica Pellegrini col marito Matteo Giunta, Tamberi e Tortu, ma anche Chiara Ferragni e Fedez.

Proprio quest’ultimo, ospite ai box della Ferrari, ha vissuto ieri una giornata davvero speciale in pista a Fiorano. Il cantante milanese, in compagnia di alcuni amici, tra cui Luis Sal e Denny Lahome, ha girato in pista, su una Ferrari a tre posti, guidata da Leclerc, per poi divertirsi anche in una gara di pit-stop.

Fedez ha condiviso i momenti migliori sui social.