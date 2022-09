SportFair

E’ iniziato lo spettacolo delle qualifiche del Gp d’Olanda di Formula 1. I piloti sono scesi in pista per la Q1, ma a poco più di 10 minuti dal termine della sessione sono stati costretti a far rientro ai box.

La Q1, infatti, è stata interrotta per qualche minuto con bandiera rossa a causa del lancio di un fumogeno nel mezzo della pista. I tifosi olandesi non si sono preoccupati troppo di poter mettere a rischio i piloti in pista col loro gesto e la sessione è stata interrotta.