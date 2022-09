Italiani in grande spolvero nelle FP3 ad Aragon, ma il più veloce è Miller. Caduta per Marquez, chiude 12°

SportFair

Il campionato di MotoGP è entrato nella fase decisiva, sono in arrivo nuove indicazioni per la corsa al titolo Mondiale. Le ultime gare sono state tutte a favore di Bagnaia, il pilota italiano della Ducati si è confermato in grande spolvero ed è un candidato alla vittoria anche in Spagna.

La classifica generale è guidata da Fabio Quartararo, ma il rendimento del francese nelle ultime gare non è stato entusiasmante. Altalentante anche Espargaro. Si sono concluse anche le FP3 ad Aragon, il più veloce è stato Jack Miller, al secondo posto Bagnaia, poi Bezzecchi e Bastianini. Ottavo Quartararo. Caduta per Marquez, chiude dodicesimo.