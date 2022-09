Formula 1 subito in pista a Monza: gli orari del GP d’Italia e dove vederlo in tv

SportFair

Si torna subito in pista per il campionato di Formula 1, la stagione è entrata nella fase decisiva. L’ultimo gran premio si è concluso a favore di Max Verstappen, sempre più leader del Mondiale. L’olandese è riuscito a trionfare davanti al pubblico di casa, il campione del mondo in carica è sempre più vicino al bis. Al secondo posto un sorprendente Russell, sul gradino più basso del podio Leclerc.

E’ già altissima per il prossimo gran premio, in Italia. La Ferrari dovrà tornare competitiva, il passo gara non è stato all’altezza nelle ultime gare e anche la Mercedes si è avvicinata tantissimo. Appuntamento già dal venerdì con le prove libere, sabato alle 16 le qualifiche e alle 15 di domenica la gara.

Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8.

Il programma del GP d’Italia

Il programma di venerdì 9 settembre

09:15-10:00 Prove Libere Formula 3

10:25-11:10 Prove Libere Formula 2

11:35-12:20 Prove Libere Porsche Supercup

14:00-15:00 Prove Libere 1 Formula 1

15:30-16:00 Qualifiche Formula 3

17:00-18:00 Prove Libere 2 Formula 1

18:30-19:00 Qualifiche Formula 2

Il programma di sabato 10 settembre

10:35-11:30 Sprint Race Formula 3

13:00-14:00 Prove Libere 3 Formula 1

14:30-15:00 Qualifiche Porsche Supercup

16:00-17:00 Qualifiche Formula 1

18:00-18:50 Sprint Race Formula 2

Il programma di domenica 11 settembre

8:35-9:25 Gara Formula 3

10:05-11:10 Gara Formula

11:50-12:25 Gara Porsche Supercup

15:00-17:00 Gara Formula 1