Formula 1, la griglia di partenza del GP d’Italia: grande occasione per Leclerc

SportFair

E’ festa italiana a Monza. Le qualifiche di Formula 1 si sono concluse a favore di Leclerc, il monegasco è stato protagonista di un grandissimo giro, poi Max Verstappen. Terzo posto per Sainz, poi Perez, Hamilton, Russell e Norris. La classifica è stata stravolta dalle penalità: 5 per Verstappen, 10 per Perez, 15 per Sainz, dal fondo Hamilton.

La griglia di partenza è completamente cambiata. In prima fila Leclerc e Russell, poi Norris e Verstappen. L’olandese è riuscito a limitare i danni ed è sicuramente un candidato alla vittoria. Poi Ricciardo e Gasly. Diciottesimo e diaciannovesimo Sainz e Hamilton.

La griglia di partenza del Gp d’Italia

1ª fila: 1. Leclerc , 2. Russell

2ª fila: 3. Norris, 4. Verstappen

3ª fila: 5. Ricciardo, 6. Gasly

4ª fila: 7. Aloson, 8. De Vries

5ª fila: 9. Zhou, 10. Perez

6ª fila: 11. Latifi, 12. Ocon

7ª fila: 13. Vettel, 14. Stroll

8ª fila: 15. Bottas, 16. Magnussen

9ª fila: 17. Schumacher, 18. Sainz

10ª fila: 19. Hamilton, 20. Tsunoda