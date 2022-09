Formula 1, la classifica piloti dopo il Gp d’Olanda: Verstappen è inarrestabile

SportFair

Il gran premio d’Olanda di Formula 1 ha confermato la netta superiorità di Max Verstappen, l’olandese ha dominato anche il gran premio di casa ed è sempre più vicino al titolo mondiale. Il pilota della Red Bull è riuscito a confermare la pole position, nel finale è stato in grado di sorpassare Russell con facilità dopo l’ingresso della safety car. Leclerc limita i danni e chiude al terzo posto.

Quarto Hamilton. Gara da dimenticare per Sainz: in avvio il contatto con Hamilton, il box si dimentica la posteriore sinistra durante il pit-stop e nel finale 5 secondi di penalità. In classifica generale Verstappen scappa sempre di più, in seconda posizione Perez e Leclerc con 201 punti.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

1- Max Verstappen 310

2- Sergio Perez 201

3- Charles Leclerc 201

4- George Russell 188

5- Carlos Sainz 175

6- Lewis Hamilton 158

7- Lando Norris 82

8- Esteban Ocon 66

9- Fernando Alonso 59

10- Valtteri Bottas 46

11- Kevin Magnussen 22

12- Sebastian Vettel 20

13- Daniel Ricciardo 19

14- Pierre Gasly 18

15- Mick Schumacher 12

16- Yuki Tsunoda 11

17- Guanyu Zhou 5

18- Lance Stroll 5

19- Alexander Albon 4

20- Nicholas Latifi 0

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI AGGIORNATA

Red Bull 511

Ferrari 376

Mercedes 346

Alpine 125

McLaren 102

Alfa Romeo 51

Haas 34

AlphaTauri 29

Aston Martin 25

Williams 4