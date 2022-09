Formula 1, la Red Bull cambia il motore endotermico: 5 posizioni di penalità per Verstappen

SportFair

E’ altissima l’attasa in vista del prossimo gran premio di Formula 1, si corre il GP d’Italia a Monza. Si preannuncia una gara bellissima, in grado di regalare colpi di scena. Le ultime gare sono state a favore di Max Verstappen, l’olandese si è confermato in grandissima forma ed è il candidato numero uno alla vittoria del titolo. La Ferrari è competitiva, ma le ultime prestazioni sono state condizionate da errori di strategia, affidabilità e dei piloti.

Si prannnuncia ancora un testa a testa tra Ferrari e Red Bull, con la Mercedes possibile outsider. Nel frattempo arriva una brutta notizia per Max Verstappen. La Red Bull ha deciso di sostituire il motore endotermico dell’olandese e avrà 5 posizioni di penalità in griglia. Un grosso vantaggio per la Ferrari.