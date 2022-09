SportFair

Inizia male il torneo ATP di Sofia per l’Italia del tennis. A debuttare oggi è stato Fabio Fognini: l’azzurro, numero 57 del ranking ATP, è stato eliminato al primo turno del torneo in corso sui campi in cemento dela città bulgara.

Fognini ha ceduto a Vukic in due set: l’australiano numero 144 al mondo ha trionfato dopo un’ora e 53 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 7-5.