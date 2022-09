SportFair

E’ andata in scena nella notte la sfida, valida per i 32esimi degli US Open, tra Fabio Fognini e Rafael Nadal. Il tennista ligure è riuscito a ‘rubare’ il primo set al maiorchino, per poi cedere alla sua rimonta.

Nadal, dopo aver perso il primo set, ha reagito, prendendo in mano la situazione e ribaltando la partita. La sfida è terminata dopo due ore e 38 minuti di gioco, col punteggio di 2-6, 6-4, 6-2, 6-1. Nadal vola ai 16esimi, dove sfiderà Gasquet.