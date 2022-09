Il Gp di Monza termina dietro la Safety Car, la FIA risponde alle polemiche: “rispettate le procedure concordate con tutti i concorrenti”

SportFair

Max Verstappen ha vinto ancora e lo ha fatto in Italia, davanti al pubblico di Monza, lasciandosi alle spalle Leclerc e Russell. Al Gp di Monza non sono mancate le polemiche a causa di quanto accaduto a 5 giri dal termine, dopo l’incidente di Ricciardo.

La Race Direction ha impiegato diverso tempo prima di far uscire la Safety Car, e sul finale non c’è stato modo di far riprenderela corsa, terminata dunque dietro alla Safety.

La FIA ha deciso di rispondere alle polemiche che hanno seguito il Gp di Monza: “sebbene sia stato fatto ogni sforzo per recuperare rapidamente la vettura numero 3 e riprendere la gara, nell’evolversi della situazione i commissari non sono riusciti a mettere la vettura in folle e a spingerla nella via di fuga poiché la sicurezza dell’operazione di recupero è la nostra unica priorità. L’incidente non è stato abbastanza significativo da richiedere una bandiera rossa, la gara si è conclusa in regime di Safety Car secondo le procedure concordate tra la FIA e tutti i concorrenti. La tempistica all’interno di una gara non ha alcuna influenza su questa procedura“, si legge in una nota della Federazione.