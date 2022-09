Ferrari, Sainz è preoccupato: “troppe imprecisioni ai box”

SportFair

E’ stata un’altra giornata da dimenticare per Carlos Sainz, la stagione del pilota della Ferrari è sempre più altalenante. Lo spagnolo ha chiuso il gran premio d’Olanda con un deludente ottavo posto, la gara è stata condizionata da alcuni episodi. In avvio si è registrato un contatto con Hamilton che sembra aver danneggiato la monoposto del ferrarista.

“Dobbiamo guardare se effettivamente la botta nella nostra fiancata ci abbia dato problemi ma, ad ogni modo, non ho mai avuto la sensazione di avere il giusto passo oggi. Sin dall’inizio le gomme soft si surriscaldavano e anche nel finale eravamo lenti. Sinceramente confidavamo di essere messi meglio a livello di ritmo”.

Al box sono arrivati un errore al cambio gomme e un “unsafe release”: “purtroppo c’è stato qualche errore di troppo che non mi ha certo aiutato e mi ha penalizzato. Anche in queste cose dobbiamo imparare a livello di squadra perchè, ovviamente, abbiamo perso tanto tempo. L’unsafe release, comunque, non mi è sembrato giusto”.

Sul prossimo gran premio di Monza: “probabilmente dovremo montare una Power Unit nuova, che ci permetterà di risparmiare anche un paio di chili. Speriamo di avere un passo migliore sia in qualifica, sia in gara”.