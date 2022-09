Disastro Ferrari, pit-stop senza la posteriore sinistra: Sainz rientra in 11ª posizione | VIDEO

SportFair

E’ in corso il gran premio di Formula 1 in Olanda, nuovo importante appuntamento per la corsa Mondiale. Si tratta del Gran premio di casa per Max Verstappen, l’olandese è in grandissima forma e nelle ultime gare ha allungato moltissimo in classifica generale. La Ferrari ha pagato tanti errori e disattenzioni, la situazione si è compromessa.

Ottima partenza di Leclerc dalla seconda posizione, Verstappen chiude la porta e si conferma in prima posizione. Bagarre tra Sainz e Hamilton, contatto senza conseguenze. Sainz rientra ai box, la posteriore sinistra non è pronta, il ferrarista perde tantissimo tempo e rientra in 11ª posizione. Poi recupera qualche posizione.