La Ferrari si tinge di giallo a Monza: le anticipazioni sulla livrea speciale | FOTO

Si avvicina il gran premio d’Italia, è altissima l’attesa per l’appuntamento di Monza. Le ultime gare sono state deludenti per la Ferrari, la corsa al titolo per Leclerc si è compromessa quasi definitivamente. Max Verstappen è sempre più il candidato numero uno alla vittoria del titolo, l’olandese è stato autore di gare di altissimo livello che hanno permesso al pilota della Red Bull di prendere il largo in classifica generale.

La Ferrari ha pagato troppi errori, in particolar modo si sono registrati problemi di affidabilità, strategia ed errori da parte dei piloti. Leclerc e Sainz saranno chiamati a riscattare le ultime gare e regalare una grande gioia ai tifosi italiani. In occasione del prossimo gran premio la Ferrari ha deciso di lanciare una nuova linea di abbigliamento con il tradizionale Giallo Modena. La tonalità sarà ripresa, con ogni probabilità, anche sulle tute dei piloti e sulla livrea della monoposto. E’ l’occasione anche per celebrare i 75 anni della Ferrari.