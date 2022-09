Ferrari, Binotto sulla graticola: i nomi dei possibili sostituti tra favorito, suggestione e outsider

SportFair

La Ferrari è concentrata sul prossimo gran premio di Formula 1, è altissima l’attesa per il GP d’Italia a Monza. Si tratta di un appuntamento molto atteso dai tifosi, la Rossa è tornata finalmente competitiva ed è in grado di lottare per la vittoria. La Ferrari è formata da una coppia di piloti di assoluto valore, Leclerc si è dimostrato un grandissimo talento in grado di riportare il team ad altissimi livelli, Sainz una buona spalla.

Il campionato è ormai compromesso, Max Verstappen è riuscito a prendere il largo nelle ultime gare e il secondo titolo consecutivo è vicinissimo. L’inizio di stagione era stato molto incoraggiante per la Ferrari, poi si è registrata la crescita dei rivali. La macchina si è confermata competitiva per gran parte della stagione, i piloti hanno pagato errori di strategia, problemi di affidabilità e anche qualche ingenuità dei piloti stessi.

Nel mirino è finito anche e soprattutto Mattia Binotto, considerato il principale responsabile degli errori di strategia durante le gare. La posizione del team principal è sicuramente delicata, dovrà concludere la stagione nel migliore dei modi per evitare spiacevoli sorprese. La posizione di Binotto è a rischio e non è da escludere un ribaltone. Iniziano a circolare i primi nomi dei possibili sostituti.

Antonello Coletta

E’ il nome considerato in pole per sostituire Binotto. E’ già all’interno della Ferrari, attuale responsabile delle competizioni a ruote coperte di Maranello. Conosce già l’ambiente, gli uomini ed è un profilo molto apprezzato. E’ il principale artefice dei successi della Rossa nelle Attività Sportive GT. Il suo nome non è sicuramente nuovo, si era già parlato di un cambio circa due anni fa, quando i risultati deludenti avevano già messo in dubbio la conferma di Binotto.

Jean Todt

Il ritorno di Jean Todt in Ferrari rappresenta una suggestione, ma anche difficile da concretizzarsi. L’ex numero uno della FIA è reduce dal mandato di presidente ed è ancora in grado di fare la differenza. E’ stato uno degli artefici dei successi targati Schumacher e rappresenta un nome di primo piano per tornare al vertice.

Guenther Steiner

E’ l’attuale Team Principal della Haas. Si è dimostrato un vero leader, confermando capacità di analisi e gestione. E’ un possibile outsider, una figura che stuzzica molto ed in grado di ricoprire un ruolo così importante.