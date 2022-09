Ferrari, Binotto sbotta: “dormita della FIA, oggi non sono ancora all’altezza”

SportFair

Continuano ad arrivare tante reazioni al termine del GP d’Italia a Monza. La gara di Formula 1 si è conclusa a favore di Max Verstappen, il pilota olandese della Red Bull si è confermato ancora una volta il più forte e ha messo una seria ipoteca per la vittoria del titolo. Giornata positiva per Leclerc, il secondo posto ha permesso di allungare al secondo posto generale su Perez.

Grandi polemiche per la decisione di concludere la gara dietro la Safety Car dopo lo stop di Ricciardo. E’ stato durissimo Mattia Binotti, il team principal della Ferrari.

“Non sapevamo come sarebbe finita con una ripartenza. Dopo Abu Dhabi si era parlato di velocizzare la ripartenza e oggi le condizioni c’erano. Non sappiamo perché abbiano aspettato così tanto a fare riaccodare le vetture. È una vera dormita della FIA e a oggi non sono ancora all’altezza di questo tipo di operazioni. Hanno cambiato volto, ma in certe decisioni sono troppo prudenti e lenti: la F1 ha bisogno di un’altra marcia, le gare vanno corse in pista e non dietro a una safety car”.