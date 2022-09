Federer, l’aggiornamento per i fan e alla Laver Cup potrebbe giocare un solo match

E’ tutto pronto a Londra per l’ultimo ballo di Roger Federer. Il tennista svizzero ha annunciato il suo ritiro la settimana scorsa e farà adesso la sua ultima apparizione.

Le condizioni fisiche di Federer non sono al top e per questo motivo ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. Dunque non è certo che sarà in campo a Londra.

In una conferenza stampa dedicata solo ai media svizzeri, Federer ha annunciato che potrebbe giocare solo un match di doppio, ma il regolamento della Laver Cup non prevede questa opzione, poichè chi gioca un match di doppio deve giocare un singolare nelle prime due giornate.

Ma è revista una sostituzione e, dunque, al posto di Federer potrebbe scendere in campo Matteo Berrettini.

“Ciao a tutti, volevo solo darvi un aggiornamento su come stanno le cose. Per prima cosa un grazie enorme per tutti i fantastici messaggi che ho ricevuto in questi giorni. È stato davvero emozionante. sono contento di essere qui a Londra, circondato dalla mia famiglia, Mirka, i ragazzi e ovviamente il mio team. Sono davvero felice per il vostro supporto, i vostri messaggi sono stati incredibili e significano molto per me. Ora sono pronto. Mi sto allenando e mi sento davvero bene. Non posso credere di star per tornare su un campo da tennis e prepararmi per l’ultimo match…“, intanto Federer ha pubblicato un nuovo video sui social per aggiornare tutti i fan.