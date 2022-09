L’ultima ‘magia’ di Federer: la palla passa nel buco della rete: il siparietto con Djokovic | VIDEO

SportFair

Roger Federer si è ufficialmente ritirato dal mondo del tennis: nella notte è andata in scena l’ultima partita di uno dei più forti di sempre. Emozioni fortissime per lo svizzero nella partita della Laver Cup, è sceso in campo in doppio con l’amico e grande rivale di sempre Nadal. La sfida è stata contro Jack Sock e Frances Tiafoe, gli statunitensi hanno triofato al super tie-break.

Durante il match si sono verificati alcuni episodi curiosi e divertenti. Federer ha chiuso con una ‘magia’ molto casuale ma che ha fatto scatenare il pubblico. La pallina colpita dallo svizzero si è infilata nel buco della rete, nello spazio tra la rete e il paletto di sostegno. Subito dopo è andato in scena un simpatico siparietto con Djokovic: “la precisione c’è, amico…”, ha detto il serbo. “Non doveva esserci…”, la risposta con il sorriso di Federer.