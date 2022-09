L’ex Inter Guarin in lacrime sui social: “Dio mi ha già perdonato e io mi perdono” | FOTO

SportFair

Fredy Guarin è stato un buon calciatore, nel corso della carriera ha indossato maglie anche di un certo calibro. Era un centrocampista molto forte fisicamente, bravo nel tiro da lontano. Le prime esperienze da calciatore sono state con Atlético Huila e Envigado, poi il passaggio al Saint-Etienne. La grande occasione è arrivata grazie al Porto, si è dimostrato un calciatore di alto livello.

Nel 2012 passa all’Inter e si conferma un calciatore molto prezioso nella rosa nerazzurra. Infine le esperienze con Shanghai Shenhua, Vasco da Gama e Millonarios. Gli ultimi mesi non sono stati facili per il colombiano. Lo scorso anno era stato arrestato in seguito ad una rissa.

Guarin ha pubblicato sui social un post in lacrime, ancora non sono chiare le motivazioni che lo hanno portato a scrivere questo lungo messaggio. “Buongiorno mondo, oggi voglio mostrarmi per come sono, a cuore aperto. Non lo faccio per ferire o ottenere follower, ma lo faccio per far sì che sia d’aiuto ad almeno una persona… Da un po’ di tempo la mia vita sta cambiando enormemente e queste lacrime sono quelle di un uomo pieno di vizi, errori, peccati e tanto altro. Aprite le porta a Dio e lasciate che sia lui a guidare la vostra anima e il vostro cuore. Dio mi ha già perdonato e io mi perdono. Se qualcuno non fosse d’accordo con questo post lo capisco. Non smettere di sognare, il perdono arriverà soltanto con l’amore e la guida di nostro Signore. Dio ti benedica oggi e sempre: non è mai troppo tardi”.