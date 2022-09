Un evento storico nel nuovo Bernabeu: Federer contro Nadal per omaggiare lo svizzero, la proposta del Real Madrid

SportFair

La notizia del ritiro di Roger Federer dal mondo del tennis continua a scatenare discussioni e reazioni. E’ pronto a ritirarsi uno dei tennisti più forti della storia, il prossimo torneo sarà l’ultimo per lo svizzero. Sono già arrivati tantissimi messaggi da parte di personaggi dello sport e tifosi e l’attesa in vista del prossimo appuntamento è altissima.

Uno dei messaggi più belli è stato proprio quello di Rafael Nadal, nel corso della carriera sono andati in scena tantissimi duelli e partite che hanno regalato grandissimo spettacolo. “Caro Roger, mio amico e rivale. Speravo che questo giorno non arrivasse mai. È un giorno triste per me personalmente e per tutto il mondo dello sport. È stato un piacere, ma anche un grande onore e privilegio condividere tutti questi anni con te, con tanti momenti splendidi dentro e fuori dal campo”.

Le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna sono clamorose, si parla di una possibile Last Dance tra due dei giocatori più forti di sempre. Secondo quanto riporta ESPN il Real Madrid avrebbe intenzione di ospitare il match. La cornice perfetta è stata individuata nel nuovo Bernabeu, sono in corso i lavori per completare l’impianto e sarà pronto per l’estate 2023. La partita di tennis con il maggior numero di spettatori è stata proprio quella tra Federer e Nadal che ha raggiunto quasi 52.000 spettatori. L’evento del Bernabeu potrebbe essere seguito da oltre 80.000 spettatori.