Europei di Pallanuoto, Settebello inarrestabile! Gli azzurri ai quarti di finale

Schiantati i balcanici, bronzo europeo in carica che due anni fa ci estromisero ai quarti di finale di Budapest. Quaterna di Dolce e tripletta di Cannella che sul 5-5 nel terzo periodo, aprono e chiudono il break decisivo, demolendo la difesa balcanica con un 5-0 da favola nel terzo periodo. Partita fisica con tanto pressing da entrambe e molte epulsioni. Gli azzurri confermano anche i progressi nel gioco e sporcano l’uomo in più (5/9) quando il match era indirizzato. L’Italia tornerà in vasca martedì 6 settembre alle 20.30 contro la vincente tra la Francia e gli olimpionici della Serbia, che giocheranno domenica 4 settembre agli ottavi di finale. Avanti ai quarti anche gli iridati della Spagna e l’Ungheria.