EuroBasket 2022, il girone A senza pubblico! I georgiani disinteressati: “sembrava di giocare in un torneo U16”

E’ iniziato ieri l’EuroBasket 2022: ad aprire le danze sono state Spagna e Turchia, che hanno vinto rispettivamente contro Bulgaria e Montenegro.

La rassegna europea, però, inizia con non poche polemiche. La Spagna, infatti, si è lamentata per l’assenza di pubblico all’Arena di Tbilisi. Il pubblico georgiano, infatti, non si è mostrato particolarmente interessato a seguire la sfida delle avversarie della propria nazionale, e solo alcune centinaia di tifosi hanno assistito ad entrambe le partite del Gruppo A in diretta.

I giocatori, dunque, hanno disputato la partita in un’atmosfera quasi surreale e non sono mancate le lamentele: “dopo tanti anni in Euroleague, è incredibile vedere cose del genere in questo tipo di tornei. Stasera abbiamo visto solo 100 spettatori”, ha dichiarato il tecnico della Turchia.

“Non dà nessun tipo di emozione. Qual è la differenza tra il campionato U-18 e l’Eurobasket? Sembrava un torneo U-16“, ha continuato Ataman. “È difficile concentrarsi. Per me, per i giocatori, anche per i media, credo. Il calcio si gioca con questo sistema e in ogni partita della nazionale vediamo stadi pieni. Eccoli vuoti. Perché siamo qui? Per divertirci e giocare a basket. Per la gente. Questo sport è uno spettacolo… Ma in questa partita mi sentivo come se stessi allenando una squadra giovanile in questo ambiente“, ha aggiunto.

Scariolo è stato ironico nel criticare la mancanza di spettatori sugli spalti. Dopo l’intervento in conferenza stampa di Lorenzo Brown, che ha assicurato di aver fornito tutti i link a sua disposizione affinché i suoi parenti negli Stati Uniti potessero vederlo dal vivo, l’italiano ha rilasciato: “sono sicuro che c’erano più di parenti di Lorenzo che a guardare la partita rispetto alle persone sugli spalti“.